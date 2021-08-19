أسباب التعّرق الشديد تحت الإبطين في الصيف

المواطن- محمد داوود- جدة

اعتبرت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة فاطمة خالد، أن التعرق خلال فترة الصيف وفي الأجواء الحارة يعتبر من الأمور الصحية؛ وذلك لتنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من السموم الزائدة عن طريق الجلد، ولكن عند الإصابة بالتعرق الشديد تحت الإبطين قد يكون هذا بسبب حالة مرضية يمر بها الشخص.

زيادة نسبة الهرمونات:

وأشارت إلى أن الشخص الذي يشكو من التعرق الشديد قد يكون سببه ناتج عن زيادة نسبة الهرمونات في الجسم، والتي يتم إفرازها من خلال الغدة الدرقية، أو نتيجة بذل مجهود عضلي وذهني أكثر مما يتحمله الإنسان، مما يجعله يصاب بالتعرق الشديد، بالإضافة نجد أن الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية المختلفة كالقلق والتوتر يعانيان من التعرق الشديد، كما أن السيدة قد تشكو من التعرق الشديد أثناء فترة الدورة الشهرية، وهذا ناتج عن اضطرابات الهرمونات.

مزيل عرق طبي:

ولفتت إلى أن حل مشكلة العرق الزائد يعتمد على النظافة الشخصية، واستعمال مزيل عرق طبي يحتوي على مادة ألمونيوم كلورايد التي تسهم في تقليل إفراز العرق وعلاج التعرق الزائد تحت الإبطين، إلا أن هذا المنتج يمكن أن يتسبب بحدوث حساسية في الجلد، وهناك حل طبي وهو عبارة عن حقن البوتوكس وفيه تثبط عمل الغدد العرقية، فيما يدوم مفعولها لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر، ثم تعود نسبة التعرق إلى ما كانت عليه تدريجيًّا بحيث ينتهي مفعول الحقن بشكل تام عند مرور عام على أخذ الحقنة، في حين يمكن للأشخاص علاج التعرق الزائد تحت الإبطين من جديد باللجوء لحقن البوتوكس مرة أخرى.

وهناك علاج بالليزر، ويعتبر من أشهر طرق التخلص من مشكلة فرط التعرق، فهو يؤدي إلى تقليل عدد الغدد العرقية وإضعاف كفاءتها، وبالتالي انخفاض نسبة التعرق ووصولها إلى المستوى الطبيعي.

نصائح غير علاجية:

وخلصت الدكتورة فاطمة إلى القول: إنه في حال عدم القدرة على العلاج الطبي فإنه ينصح بجانب استخدام مزيل التعرق بضرورة تجنب الأطعمة التي تحتوي على التوابل والكحول والقهوة، والبقاء بعيدًا عن الشمس، وارتداء الملابس المصنوعة من الألياف الطبيعية، مثل القطن، بالإضافة إلى اختيار الملابس الفاتحة اللون أو الداكنة جدًّا التي تخفي علامات التعرق، كما أن بطانات الإبط تعتبر خيارًا جيدًا لكونه يمتص العرق ويحمي الملابس.

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