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أمانة جدة ترفع 168 سيارة مهملة وتالفة خلال شهر
ضمن جهود الأمانة ومساهمتها في تسهيل الحركة المرورية

أمانة جدة ترفع 168 سيارة مهملة وتالفة خلال شهر

2021/08/02
الساعة 11:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة جدة ترفع 168 سيارة مهملة وتالفة خلال شهر
المواطن - جدة

أسفرت الجولات الميدانية لأمانة جدة عن رفع 168 من السيارات المهملة والتالفة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن جهود الأمانة ومساهمتها في تسهيل الحركة المرورية ومعالجة المشهد البصري.

معالجة الظواهر السلبية

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن إدارة مراقبة السيارات التالفة والناقلات بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية واصلت جهودها في رصد السيارات المهملة والتالفة التي تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام، مؤكدًا استمرار الأعمال الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.


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