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أمانة جدة تغلق 40 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية
تنفيذ 7469 جولة رقابية

أمانة جدة تغلق 40 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية

2021/08/09
الساعة 3:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة جدة تغلق 40 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية
المواطن - جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 40 منشأة تجارية مخالفة من خلال 7469 جولة رقابية تمّت مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.

رصد 60 مخالفة

ورصدت الفرق الميدانية 60 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات.

ودعت الأمانة مرتادي الأسواق والأماكن العامة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحدّ من انتشار الفيروس.


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