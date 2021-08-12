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أمطار غزيرة وبرد وسيول على 4 مناطق.. غدًا
الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة

أمطار غزيرة وبرد وسيول على 4 مناطق.. غدًا

2021/08/12
الساعة 11:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار غزيرة وبرد وسيول على 4 مناطق.. غدًا
المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

أمطار رعدية

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 49 درجة مئوية في الدمام والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.


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