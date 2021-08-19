أمير تبوك يوجه بسرعة إنهاء إجراءات إطلاق مبادرة مدرك لعلاج طيف التوحد

المواطن - تبوك

بارك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك الرئيس الفخري لجمعية التوحد بالمنطقة إطلاق جمعية التوحد بالمنطقة لمبادرة مدرك الهادفة لمساعدة أطفال طيف التوحد في تحسين حالاتهم السلوكية وزيادة الوعي والإدراك والتركيز لديهم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة الدكتور سالم بن خليل الضاحي وعددًا من أعضاء الجمعية.

أهداف مبادرة مدرك

ورحب سموه في بداية اللقاء بالجميع، واستمع إلى شرح من عضو الجمعية هدى البلوي عن المبادرة وأهدافها والتي تعتبر أحدث الطرق العلاجية المبتكرة لعلاج أطفال طيف التوحد حيث تقوم على برتوكول (ستوب) وهو عبارة عن برنامج حاسوبي ذكي بترشيح مكملات غذائية آمنة بعد دراسة السلوك الهرموني لمؤشرات دم معينة يتم إدخالها بالبرنامج الحاسوبي الذكي، وتحت إشراف طبي لإخصائي التغذية والتي تهدف لمساعدة هذه الفئة الغالية في تحسين حالتهم السلوكية وزيادة الوعي والإدراك لديهم، ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع.

ووجه سمو أمير تبوك بتقديم كل العون والمساندة لإطلاق البرتوكول الخاص بالمبادرة لخدمة أطفال طيف التوحد لتمكين الاستفادة منه.

دعم أطفال التوحد

وقال سموه: إن هذا العمل يأتي كنتيجة لما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله – من دعم ورعاية لهذه الفئة الغالية بالمجتمع، مؤكدًا على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باعتماد البرتوكول لخدمة هذه الشريحة الغالية وأسرهم.

وأعرب سمو أمير المنطقة عن تمنياته للجمعية المزيد من العون والنجاح في سبيل ما تقدمه من أعمال خيرية وجهود ملموسة بناءة لدعم هذه الفئة الغالية على الجميع، مثنيًا سموه في الختام على هذه المبادرة.

من جانبه ثمن الدكتور الضاحي لسمو أمير منطقة تبوك الدعم الكبير الذي تلقاه الجمعية من سموه للاستمرار نحو تحقيق المزيد من المنجزات والأهداف التي تخدم هذا الوطن وأبناءه في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

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