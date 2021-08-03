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أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة القريني في وفاة والدهم

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة القريني في وفاة والدهم

2021/08/03
الساعة 1:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة القريني في وفاة والدهم
المواطن - واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة عزاءهما لأسرة القريني في وفاة والدهم رحمه الله.

خالص المواساة: 

وعبّر سموهما خلال اتصال هاتفي بابن الفقيد مدير إدارة مرور منطقة حائل العقيد محمد بن ناصر القريني، عن مواساتهما له ولأسرته وأقاربهم، سائلين الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهته عبر العقيد القريني عن شكره لسموهما على مواساتهما, سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.


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