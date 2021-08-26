أمير سعيود يصل إلى حائل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الطائي، اليوم الخميس، عن وصول الجزائري أمير سعيود إلى حائل، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

أمير سعيود في حائل

ونشر حساب نادي الطائي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول النجم الجزائري، وظهر مرتديًا وشاح فارس الشمال، وعلق عليها قائلًا: حائل نورت.. بـ أمير سعيود”.

وكان نادي الطائي قد أعلن عن تعاقده مع أمير سعيود صاحب الـ30 عامًا، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، قبل أن يثير ناديه شباب بلوزداد الجزائري جدلًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سعيود يخطف الأنظار

ويملك سعيود قدرات هجومية مميزة، وخبرات كبيرة لاحترافه في صفوف العديد من الأندية، ومنها؛ الأهلي المصري، الإسماعيلي، العربي الكويتي، الصفاقسي التونسي، ستارا زاغورا البلغاري، والثلاثي الجزائري المولودية، اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد.

وخطف سعيود الأنظار خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان هدافه برصيد 8 أهداف.

الطائي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره الفيحاء، عند الساعة 7:15 مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد بعد خسارته أول جولتين، فيما يقع الفيحاء في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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