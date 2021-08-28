أوزيل يُعلق على خسارة آرسنال بخماسية

المواطن - محمد سمعه

حرص الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي السابق وفريق فنربخشة التركي الحالي، على التعليق على خسارة الجانرز القاسية مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي ضد نادي مانشستر سيتي بخماسية دون رد.

وغرد أوزيل قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “نحن نثق في العملية”.

واعتبر الكثيرون من متابعيه عبر “تويتر” أنه حزين ومستاء بسبب الوضع الذي وصل إليه الفريق اللندني خلال أول 3 جولات بـ الدوري الإنجليزي.

وخسر الجانرز ثالث مباراة له بـ الدوري الإنجليزي في موسم 2021/ 2022 بعدما خسر بالجولة الأولى أمام فريق بيرنتفورد وفي الجولة الثانية من تشيلسي وفي الجولة الثالثة من مانشستر سيتي.

كونتي بديلًا لـ أرتيتا في آرسنال:

وأصبح المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مهدد بالإقالة، مع وجود اتجاه داخل النادي اللندني لتعيين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وسيلعب آرسنال، في الجولة الرابعة مع فريق نوريتش سيتي يوم 11 سبتمبر المقبل، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

مانشستر سيتي يقسو على الجانرز بخماسية:

وبدأت المباراة بضغط كبير ومتواصل من لاعبي مان سيتي هجوميًّا ليُحرز الألماني إيلكاي جوندوجان الهدف الأول للسيتي بالدقيقة السابعة من الشوط الأول من ضربة رأسية.

وبعدها بـ 4 دقائق، أضاف الإسباني فيران توريس ثاني أهداف مانشستر سيتي بالدقيقة الـ12 بعد خطأ قاتل من دفاع الجانرز.

ولم يظهر نادي آرسنال هجوميًّا إلا في كرة واحدة بعد خطأ قاتل من حارس السيتي، البرازيلي إيدرسون لكنها مرت بسلام وآمان على مرمى مانشستر سيتي.

وقام الحكم بطرد اللاعب السويسري جرانيت تشاكا من صفوف الجانرز بالدقيقة الخامسة والثلاثين، لتزداد معاناة الفريق اللندني أمام مانشستر سيتي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، تمكن مانشستر سيتي من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب جابرييل خيسوس بالدقيقة الـ43 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جاك جريليش.

وفي الشوط الثاني، استمر تراجع الجانرز، ليضيف مانشستر سيتي رابع الأهداف عبر اللاعب الإسباني رودريجو هيرنانديز من تصويبة مخادعة بالدقيقة الـ52 وهو ما جعل جماهير آرسنال تحتفل بهدف لاعب مانشستر سيتي في لقطة غريبة، اعتراضًا وحزنًا منها على ما يمر به ناديهم من ظروف صعبة.

وأطلق الإسباني فيران توريس، رصاصة الرحمة في شباك الجانرز، مسجلًا ثاني أهدافه والخامس لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ85 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجزائري رياض محرز.

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