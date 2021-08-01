إصابات كورونا العالمية تتجاوز 198.5 مليون حالة

المواطن - متابعة

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 198 مليونًا و561 ألفًا و249 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و233 ألفًا و121 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 179 مليونًا و291 ألفًا و571 حالة.

إصابات في 210 دول

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

ارتفاع إجمالي الوفيات

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3.771.262 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91.659 وفاة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين وصل 3.654.500 حالة.

وسجّلت الصين 75 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت للجنة الوطنية للصحة في الصين أن 22 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 93005 إصابات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

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