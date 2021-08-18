إصابة دبلوماسيين أمريكيين في ألمانيا بالمتلازمة الغامضة

المواطن- متابعة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الأربعاء، إن دبلوماسيين أمريكيين اثنين على الأقل في ألمانيا أصيبا بمتلازمة غامضة تُسمى هافانا، موضحة أن الدبلوماسيين تلقيا العلاج الأولي بعد ظهور أعراض المتلازمة عليهما.

ما هي متلازمة هافانا ؟

ومتلازمة هافانا مرض غامض تم اكتشافه لأول مرة في سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكوبية، هافانا عام 2016، لذلك سميت بهذا الاسم.

ونقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين قولهم: إن اثنين من زملائهم عانوا في ألمانيا من أعراض شملت الصداع الشديد والغثيان وآلام في الأذن، وهذه هي الحالات الأولى التي يجري الإبلاغ عنها بشأن مصابين بـ متلازمة هافانا في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو.

وذكر دبلوماسيون أمريكيون أنه تم تسجيل حوادث مماثلة لمسؤولين أمريكيين في دول أوروبية أخرى، دون أن يفصحوا عن مزيد من التفاصيل.

ولم يكن المسؤولون دبلوماسيون فقط، إذ أصيب أيضًا عدد من ضباط المخابرات الأمريكية الذين يعملون في ملفات على صلة بروسيا مثل صادرات الغاز والأمن السيبراني والتدخلات السياسية.

أعراض المتلازمة

وخلال السنوات الأخيرة ظهرت على الدبلوماسيين والموظفين فجأة، أعراض مثل فقدان السمع والدوار ومشاكل عصبية أخرى، ويشعر المصابون بهذه المتلازمة بارتجاج في الدماغ، كما يشعرون بضغط شديد أو اهتزاز في رؤوسهم.

إصابة 130 شخصًا في 5 سنوات

وقالت تقارير صحفية إن نحو 130 شخصًا أصيبوا على مدار السنوات الخمس الماضية بهذه المتلازمة، وظهرت في دول مثل روسيا والصين والنمسا التي تعد دولة محايدة.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن هذه المتلازمة عبارة عن هجوم يشن إشعاع الموجات الدقيقة الميكروويف الموجه.



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