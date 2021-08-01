إنجاز مميز للمصرية نور الشربيني

المواطن - مروة نبيل

حققت لاعبة الاسكواش المصرية نور الشربيني إنجازًا مميزًا، بعدما حافظت على صدارة التصنيف العالمي للشهر العاشر على التوالي.

نور الشربيني تتصدر التصنيف العالمي:

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش “PSA”، اليوم الأحد، عن التصنيف الجديد للاعبات لشهر أغسطس الجاري، لتحافظ نور الشربيني على صدارة الترتيب للشهر العاشر على التوالي.

وتتصدر نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات في لعبة الاسكواش منذ تتويجها ببطولة العالم التي أُقيمت في شهر أكتوبر الماضي تحت سفح الأهرامات، بعد فوزها على المصنفة الأولى سابقًا، المصرية نوران جوهر.

وتألقت الشربيني بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، ونجحت في التتويج ببطولة العالم للاسكواش التي أُقيمت في شكاغو الأمريكية شهر يوليو الماضي، للمرة الخامسة في تاريخها، لتقترب من تحطيم رقم الأسطورة المعتزلة نيكول ديفيد التي حصدت اللقب 8 مرات.

مصر تُهيمن على صدارة تصنيف الإسكواش:

وتُهيمن اللاعبات المصريات على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش، حيث تتواجد نوران جوهر في المركز الثاني بعد خسارتها لنهائي بطولة العالم الأخيرة أمام الشربيني، ثم نور الطيب في المركز الثالث.

وتراجعت هانيا الحمامي مركزين في التصنيف العالمي، لتحتل المركز السابع في الترتيب الجديد لشهر أغسطس، فيما حافظت سلمى هاني على تواجدها بالمركز التاسع.

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