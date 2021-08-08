إيران تسجل رقمًا قياسيًا لضحايا كورونا خلال 24 ساعة

المواطن- متابعة

قالت وزارة الصحة في إيران إنه تم تسجيل رقم قياسي لضحايا كورونا بلغ نحو 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و542 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيانات الرسمية، اليوم الأحد، فقد تم تسجيل 39.619 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 4.158.729 من ضمنها 6.462 شخصًا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفتت البيانات إلى أنه تم تسجيل 542 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 94.015 ألف حالة وفاة، وتم تعافي 3.539.035 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن.

وأوضح تقرير الصحة بأنه تم إجراء 26.494.040 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بالمرض، بحسب موقع روسيا اليوم.

فيروس كورونا حول العالم

ويُذكر أن إجمالي عدد المصابين في إيران البالغ عددهم 4,158,729 شخصًا يجعلها في المرتبة الثانية عشرة عالميًا من حيث معدل الإصابات.

ووصلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 203,149,521 إصابة، وتوفي 4,303,719 شخصًا، بينما تعافى 182,501,733 شخصًا.

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