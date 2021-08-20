‎الرئيسية
العالم
إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن روبوت يشبه البشر تمامًا !
يؤدي المهام الخطيرة والمملة 

إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن روبوت يشبه البشر تمامًا !

2021/08/20
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن روبوت يشبه البشر تمامًا !
المواطن- متابعة

فجّر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، مفاجأة فريدة من نوعها، وذلك عندما أعلن أمس أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ستعلن عن إطلاق روبوت يشبه البشر تمامًا.

روبوت لأداء الأعمال الخطيرة

وأضاف أن تسلا بوت، وهو نموذج أولي لروبوت يشبه البشر سيتم إطلاقه العام المقبل لأداء أعمال خطيرة ومتكررة ومملة لا يروق للناس القيام بها.

كما أوضح في تصريح بمناسبة يوم الذكاء الصناعي، أن الروبوت، الذي يبلغ طوله نحو 176 سنتيمترًا، سيتمكن من أداء مهام من ربط البراغي بالسيارات باستخدام مفتاح ربط إلى شراء البقالة من المتاجر.

إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن روبوت يشبه البشر تمامًا !

تأثير هائل على الاقتصاد

وقال إيلون ماسك إنه سيكون له تأثير هائل على الاقتصاد، إذ سيواجه نقص العمالة، مضيفًا أنه كان من المهم عدم جعل الروبوت باهظ التكلفة.

إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن روبوت يشبه البشر تمامًا !

ونشرت صفحة تسلا على موقع تويتر مقطعًا مصورًا للروبوت المعتزم إطلاقه، وقالت في تغريدة: انضم إلينا لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي.

إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن روبوت يشبه البشر تمامًا !


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

5 استثمارات جعلت إيلون ماسك ثاني أغنى شخص على وجه الأرض

تزيد ثروة إيلون ماسك الصافية على 160 مليار