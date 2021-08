إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن روبوت يشبه البشر تمامًا !

المواطن- متابعة

فجّر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، مفاجأة فريدة من نوعها، وذلك عندما أعلن أمس أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ستعلن عن إطلاق روبوت يشبه البشر تمامًا.

