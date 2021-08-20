إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن روبوت يشبه البشر تمامًا !

المواطن- متابعة

فجّر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، مفاجأة فريدة من نوعها، وذلك عندما أعلن أمس أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ستعلن عن إطلاق روبوت يشبه البشر تمامًا.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59 — Tesla (@Tesla) August 20, 2021

روبوت لأداء الأعمال الخطيرة

وأضاف أن تسلا بوت، وهو نموذج أولي لروبوت يشبه البشر سيتم إطلاقه العام المقبل لأداء أعمال خطيرة ومتكررة ومملة لا يروق للناس القيام بها.

كما أوضح في تصريح بمناسبة يوم الذكاء الصناعي، أن الروبوت، الذي يبلغ طوله نحو 176 سنتيمترًا، سيتمكن من أداء مهام من ربط البراغي بالسيارات باستخدام مفتاح ربط إلى شراء البقالة من المتاجر.

تأثير هائل على الاقتصاد

وقال إيلون ماسك إنه سيكون له تأثير هائل على الاقتصاد، إذ سيواجه نقص العمالة، مضيفًا أنه كان من المهم عدم جعل الروبوت باهظ التكلفة.

ونشرت صفحة تسلا على موقع تويتر مقطعًا مصورًا للروبوت المعتزم إطلاقه، وقالت في تغريدة: انضم إلينا لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي.

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