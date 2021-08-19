اتحاد القدم يعلن رحيل أضواء العريفي عن مجلس الإدارة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن قبول اعتذار أضواء العريفي عن استمرارها كعضو في مجلس إدارة الاتحاد مع تعيين لمياء بنت إبراهيم بهيان عضوًا ومديرًا لإدارة كرة القدم النسائية، وذلك حسب الفقرة الـ11 من المادة الـ33.

اتحاد القدم يوجه الشكر إلى أضواء العريفي

وأسفرت نتائج الاجتماع الدوري الـ12 لاتحاد القدم عن تقديم المجلس شكره الجزيل لـ أضواء العريفي على ما قدمته من عمل خلال الفترة السابقة، ومنها إنجاز الملفات الخاصة بتأسيس كرة القدم النسائية.

6 أكتوبر موعد الجمعية العمومية العادية بجدة

كذلك حدد مجلس اتحاد القدم يوم 6 أكتوبر موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في جدة.

كذلك اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مبلغ 300 ألف ريال دعمًا لكل ناد من أندية دوري الدرجة الثالثة تُقدم على دفعتين، بالإضافة إلى موافقة المجلس على صرف 50% من مبلغ إعانة الاحتراف لأندية الدرجتين الأولى والثانية كدفعة مقدمة.

ووافق الاتحاد على استمرار مبادرة دعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وأندية دوري الدرجة الثانية للاستعانة بخدمات مكاتب محاماة متخصص في القانون الرياضي فيما يخص التقاضي أمام الجهات الرياضية الدولية.

وأقر اتحاد القدم رفع عدد المدربين الوطنيين المستفيدين من الدعم في أندية الدرجتين الثالثة والرابعة من الفريق الأول إلى 4 مدربين بدلًا من مدرب واحد ضمن مبادرة دعم وتمكين المدرب الوطني التي سبق أن أُعلن عنها قبل موسمين بتكفل اتحاد القدم بمكافأة شهرية للمدرب على أن يُحقق المدرب شروط ومعايير عمل المدربين للموسم الرياضي 2021/2022.

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