استشاري: اللقاحات المعتمدة أقل فاعلية في مواجهة دلتا

المواطن - الرياض

استعرض استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي الفرق بين الشخص الذي تلقى جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبين الشخص غير متلقي اللقاح.

قوة الأعراض:

وقال الأزرقي في تصريحات إلى قناة الإخبارية إن الفارق يتمثل في مدى قوة الأعراض حيث إن الشخص المطعم باللقاح تكون الأعراض حال إصابته خفيفة، بينما الشخص غير المطعم تكون الأعراض لديه شديدة وقد يلجأ للعناية المركزة.

دلتا واللقاحات:

وبالنسبة إلى مدى فاعلية اللقاحات ضد متحور دلتا، لفت الاستشاري إلى أنه من المعروف أن متحور دلتا أشد المتحورات الأربعة المعروفة، واللقاحات المعتمدة أقل فاعلية في مواجهته حتى مع أخذ الجرعتين، مشددًا على أن دول العالم ستتمكن من السيطرة على الوباء من خلال حملات التطعيمات حيث بلغ حجم التطعيمات أكثر من 4 مليارات جرعة حول العالم.

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