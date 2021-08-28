استشاري يحذر من ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة

حذر استشاري العناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، من أن تكون ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة سببًا لانتقال عدوى فيروس كورونا.
فيديو | استشاري أمراض معدية: يجب على أهالي الطلبة عدم الاقتراب من أبنائهم لاحتمالية نقل فيروس #كورونا من المدرسة إلى المنزل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/eboxNsmlXo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2021
نقل العدوى:
وقال توفيق خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إنه يمكن لـ الطلاب أن ينقلوا العدوى حال مخالطتهم مصابين، وبالتالي ينقلونه إلى الوالدين، ناصحًا بعدم تقبيل أو احتضان الأطفال عقب عودتهم من المدرسة.
عزل اجتماعي:
وتابع أنه يجب وجود عزل اجتماعي بين الطالب والأب والأم، لكي لا ينتقل الفيروس من المدرسة إلى المنزل، كما يجب عدم احتكاك الطالب بالجد والجدة.
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