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استشاري يحذر من ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة
يجب عدم احتكاك الطفل بالجد والجدة

استشاري يحذر من ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة

2021/08/28
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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استشاري يحذر من ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة
المواطن - الرياض

حذر استشاري العناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، من أن تكون ملامسة الطلاب عقب عودتهم من المدرسة سببًا لانتقال عدوى فيروس كورونا.

نقل العدوى:  

وقال توفيق خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إنه يمكن لـ الطلاب أن ينقلوا العدوى حال مخالطتهم مصابين، وبالتالي ينقلونه إلى الوالدين، ناصحًا بعدم تقبيل أو احتضان الأطفال عقب عودتهم من المدرسة.

عزل اجتماعي: 

وتابع أنه يجب وجود عزل اجتماعي بين الطالب والأب والأم، لكي لا ينتقل الفيروس من المدرسة إلى المنزل، كما يجب عدم احتكاك الطالب بالجد والجدة.

 


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