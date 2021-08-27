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افتتاح المكتب الاستشاري لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم نجران
تحت شعار اطمئنوا.. عودتكم آمنة

افتتاح المكتب الاستشاري لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم نجران

2021/08/27
الساعة 2:43 صباحًا
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افتتاح المكتب الاستشاري لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم نجران
المواطن-حسن عسيري. نجران

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة نجران فهد عقالا مساء أمس الخميس المكتب الاستشاري لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم نجران وذلك ضمن حملة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران للعودة الآمنة للمدارس تحت شعار “اطمئنوا…عودتكم آمنة”.

الارتقاء بالعملية التعليمية

وفي مستهل الافتتاح قدم مدير التعليم شكره وتقديره لإدارة التوجيه الطلابي نظير ما يقدمونه من جهود حثيثة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، ومعربًا عن سعادته الغامرة بما شاهد لتوجيه الطلاب للعودة الآمنة للمدارس.

افتتاح المكتب الاستشاري لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم نجران - المواطن

اتباع الدليل الإرشادي الصحي 

وأشار إلى أهمية هذه اللقاءات كما طالب بمضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة التعليمية، وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور وتهيئة البيئة المدرسية بما يكفل انتظام الدراسة بشكل آمن، مؤكدًا على أهمية اتباع الدليل الإرشادي الصحي لتكون المنشآت التعليمية مهيأة ومعدة لاستقبال أبنائنا وبناتنا وجميع منسوبي التعليم بشكل آمن وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

 

افتتاح المكتب الاستشاري لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم نجران افتتاح المكتب الاستشاري لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم نجران - المواطن افتتاح المكتب الاستشاري لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم نجران - المواطن افتتاح المكتب الاستشاري لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم نجران - المواطن افتتاح المكتب الاستشاري لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم نجران - المواطن

 

 

 


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