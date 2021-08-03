الأحوال تحذر: حافظوا على بطاقة الهوية

المواطن - الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أهمية المحافظة على بطاقة الهوية الوطنية، حيث تعد وثيقة رسمية ينبغي الحفاظ عليها بحسب ما نصت عليه الأنظمة.

الحفاظ على بطاقة الهوية:

ولفتت الأحوال، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على المحافظة عليها.

سن إصدار البطاقة:

وفي وقت سابق، أوضحت الأحوال المدنية، السن الاختياري والإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين في المملكة.

وأوضحت أنه يتم استخراج الهوية الوطنية لمن بلغ سن الخامسة عشرة من الأبناء، ويكون ذلك اختياريًّا بين سن 10 إلى 15 سنة، وإلزاميًّا بعد إكمال 15 عامًا.

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