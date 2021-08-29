الأخضر يواصل استعداداته والمسحل يجتمع باللاعبين

المواطن - مروة نبيل

واصل لاعبو الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تدريباتهم الجماعية، مساء اليوم الأحد، ضمن المعسكر التدريبي المقام حاليًّا في العاصمة الرياض.

المسحل يجتمع بلاعبي الأخضر:

وتابع مران الأخضر اليوم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، وعضوي مجلس الإدارة الدكتور خالد المقرن ونعيم البكر، لتحفيز اللاعبين قبل المواجهات الرسمية المرتقبة.

واجتمع المسحل باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية أكد على أهمية المرحلة الحالية التي تستلزم التركيز ومضاعفة الجهود، ونوه على قوة المنافسة مع المنتخبات الأخرى في مجموعة الأخضر، واختتم كلمته مؤكدًا على ثقته بهم ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف.

المنتخب السعودي يواصل الاستعداد:

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي مرانهم على إستاد الأمير فيصل بن فهد، وبدأ بتمارين الإحماء قبل أن يطبق اللاعبين مجموعة من التمارين التكتيكية تركزت على إنهاء الهجمة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، يوم غدٍ الاثنين عند الساعة السابعة والنصف مساءً على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.

ويستعد الأخضر خلال معسكره الحالية لمواجهتي فيتنام وعمان ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، ويطمح رينارد في تجهيز لاعبي المنتخب السعودي بشكل مميز وتحقيق الفوز.

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