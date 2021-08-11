الألمانية مونيكا ستاب تقود المنتخب السعودي للسيدات

المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي، قبل قليل، عن التعاقد رسميًا مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب لقيادة المنتخب السعودي الأول للسيدات.

مونيكا ستاب تقود المنتخب السعودي

وذكر حساب إدارة الكرة النسائية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يسُرُّنا أن نعلن بشكلٍ رسمي تعاقدنا مع “مونيكا ستاب” لتصبح مدربة المنتخب الوطني الأول (سيدات).. أهلًا بكِ مونيكا!”.

وجاء تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدربة الألمانية صاحبة الـ62 عامًا لقيادة منتخب السيدات، نظرًا لخبرتها الكبيرة في الكرة الخليجية، حيث سبق وأن قادت منتخبي قطر والبحرين للسيدات.

مسيرة مميزة

وتملك مونيكا ستوب الرخصة التدريبية يويفا برو، وتُجيد التحدث بـ3 لغات، وهي الألمانية، الإنجليزية والفرنسية، وتمتد خبرتها لأكثر من 25 عامًا، بين لاعبة ومدربة ومدير رياضي ومحاضر فني ومستشار فني.

وحققت المدربة الألمانية العديد من الإنجازات طوال مسيرتها التدريبية، ومن أبرزها؛ الدوري الألماني 4 مرات، كأس ألمانيا 5 مرات، بالإضافة إلى لقب كأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة.

وعملت مونيكا محاضرة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي “يويفا”، بجانب الاتحاد الألماني في أكثر من 80 دولة، وحازت على جائزة سفيرة كرة القدم في ألمانيا.

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