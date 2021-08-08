الأهلاويون ينتظرون باولينيو اليوم

المواطن - محمد سمعه

يستعد جمهور الأهلي مساء اليوم الأحد لاستقبال اللاعب البرازيلي باولينيو نجم الراقي الجديد، وذلك بعد انضمامه للفريق قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وقال الإعلامي مشعل العتيبي عبر حسابه في “تويتر” إن اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا سيصل إلى جدة مساء اليوم استعدادًا للدخول في التدريبات، وذلك قبل مواجهة الفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والفيصلي

وسيواجه الأهلي، الفيصلي الجمعة المقبلة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مباراة الجولة الأولى بدوري المحترفين للموسم الجديد 2021/2022.

وكانت تقارير تحدثت عن وجود أزمة لـ حصول اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا على تأشيرة الدخول إلى المملكة، مما جعل البعض يتكهن بأنه سيصل الخميس الماضي.

تفاصيل راتب النجم البرازيلي مع الراقي

وكان الراقي تعاقد مع باولينيو يوم 22 يوليو الماضي، حيث سيحصل اللاعب البرازيلي على راتب سنوي في الموسم الأول قدره 3,5 ملايين دولار أمريكي وفي الموسم الثاني 3,5 ملايين دولار وفي الموسم الثالث مليوني دولار ليصل إجمالي المبالغ التي ستُمنح له 9 ملايين دولار.

وكان اسم اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا ارتبط بالانضمام لـ الشباب والنصر وشباب أهلي دبي الإماراتي قبل أن يحسم الأهلي السعودي الصفقة رسميًّا له.

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