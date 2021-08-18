الأهلي المصري يخذل جماهيره

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بمستوى مخيب للآمال خلال المنافسات المحلية، على الرغم من تألقه قاريًا، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

طلائع الجيش ضد الأهلي

ولعب طلائع الجيش ضد الأهلي على ملعب الجيش في السويس، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليقترب الفريق الأحمر كثيرًا من خسارة اللقب هذا الموسم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري رصيده إلى 69 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن منافسه الزمالك المتصدر، فيما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 39 نقطة في المركز الثامن.

الأهلي المصري يُعاني

ويُعاني الأهلي المصري من ضغط المباريات، حيث إنه لعب في كأس العالم للأندية، بجانب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا 2021، والتي نجح في التتويج بلقبها، ما أدى لخوضه عدداً كبيراً من اللقاءات في وقت قصير مقارنة بمنافسيه في المسابقة المحلية.

وكان يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الأسبوع الماضي، إلا أن سقوطه في فخ التعادل الإيجابي مع الإسماعيلي، أهدى الزمالك الصدارة بفارق نقطتين، قبل أن يتعادل مع طلائع الجيش بالأمس، ليزداد الفارق إلى 4 نقاط.

ويتبقى للنادي الأهلي المصري 3 مباريات على نهاية الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي، الجونة وأسوان، وكانت تتمنى الجماهير فوزه في جميع المباريات، أملًا في تعثر الزمالك واستعادة الصدارة، إلا أن التعادل ضد طلائع الجيش أحبط آمالهم في الحفاظ على اللقب.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة