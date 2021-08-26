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الأهلي لا يفوز آخر 11 مباراة!
بعد تعادله ضد ضمك

الأهلي لا يفوز آخر 11 مباراة!

2021/08/26
الساعة 3:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي لا يفوز آخر 11 مباراة! لاعبو الأهلي - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من غياب الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ نهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي.

الأهلي يُعاني

ويعود آخر فوز حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى مواجهة الوحدة التي حسمها برباعية مقابل هدفين في شهر فبراير الماضي.

الأهلي والوحدة
جانب من مباراته ضد الوحدة – المصدر @SPA_Spor

وخاض الراقي 11 مباراة بعد ذلك، بينهم 3 مواجهات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي، ولم ينجح في تحقيق أي فوز، حيث تعادل في 5 مواجهات، وخسر 6 لقاءات.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الاتحاد والعين الموسم الماضي، وافتتح النسخة الحالية بـ3 تعادلات ضد الفيصلي، الحزم وضمك، وخسر أمام كل من؛ الشباب، الفيصلي، ضمك، النصر، الفتح والرائد.

الأهلي وضمك
جانب من مباراته ضد ضمك

الراقي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره التعاون، يوم 12 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لتحقيق فوزه الأول.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع التعاون في المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة، ويواجه النصر اليوم في الجولة الثالثة.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC


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