الأهلي يسعى لتجنب رقم سلبي منذ عام 1999

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة ضمك المقبلة.

الأهلي يُعاني

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز خلال أول جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.

وتعود آخر مرة فشل فيها الراقي في الفوز خلال أول 3 مباريات من الدوري السعودي إلى موسم 1998/ 1999، ما يزيد من صعوبة مباراته المقبلة ضد ضمك.

الراقي يستعد لمواجهة ضمك

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ضمك عند الساعة 8:45 مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

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