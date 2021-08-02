الأهلي يتمسك باستمرار محمد الشناوي

المواطن - مروة نبيل

حسم مسؤولو النادي الأهلي المصري موقفهم من رحيل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشناوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يفضل بقاء محمد الشناوي:

وأكدت تقارير صحافية مصرية أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، رفعت العرض المالي الذي قدمته إلى النادي الأهلي من أجل حسم صفقة محمد الشناوي قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وذكر الصحافي المصري حسين غريب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “حسب ما علمت لا عروض رسمية للشناوي ولا نية للتفريط في حارس الفريق الذي يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة”.

ويمتد عقد محمد الشناوي صاحب الـ32 عامًا مع النادي الأهلي حتى موسم 2024/ 2025، وساهم مؤخرًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعد ظهوره بمستوى لافت.

التألق في الأولمبياد:

وشارك الشناوي مع المنتخب المصري تحت 23 عامًا ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وكان من أبرز اللاعبين، حيث ساهم في تأهله إلى ربع النهائي، وحافظ على نظافة شباكه مرتين واستقبل هدفين.

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