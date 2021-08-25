‎الرئيسية
آخر الاخبار
الأهلي يُعاني ضد ضمك بدوري محمد بن سلمان
قبل مباراتهما في الجولة الثالثة

الأهلي يُعاني ضد ضمك بدوري محمد بن سلمان

2021/08/25
الساعة 2:51 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الأهلي يُعاني ضد ضمك بدوري محمد بن سلمان
المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للظهور بشكل مميز ضد ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 الأهلي يُعاني

ودائمًا ما يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد ضمك، حيث إنهما سبق وتواجها 4 مرات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح الراقي في الفوز مرة واحدة وخسر 3 مرات.

ويطمح الراقي لتحقيق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم؛ لتجنب رقم سلبي في تاريخ مشاركاته بالمسابقة المحلية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ضمك عند الساعة 8:45 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

مدربان مؤقتان بدوري محمد بن سلمان بعد جولتين

تشهد الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان