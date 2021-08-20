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الاتحاد بالطاقم الأساسي في نهائي البطولة العربية

الاتحاد بالطاقم الأساسي في نهائي البطولة العربية

2021/08/20
الساعة 4:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد بالطاقم الأساسي في نهائي البطولة العربية جانب من الاجتماع - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

عُقد، اليوم الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نهائي البطولة العربية 2021، بين الاتحاد والرجاء البيضاوي المغربي؛ والمقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت.

تفاصيل الاجتماع الفني

وقام الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعقد الاجتماع الفني المصاحب للمباراة النهائية بحضور المدير التنفيذي لفريق الأول لكرة القدم، حامد البلوي، مدير الفريق، مشعل السعيد وإداري الفريق مروان مهدي.

 

الاتحاد ضد الرجاء
أطقم المباراة النهائية – المصدر @ittihad

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم خلال الاجتماع الفني مناقشة الترتيبات المتعلقة بنهائي البطولة العربية، وتقرر أن يرتدي العميد الطقم الأساسي في المباراة.

 

البطولة العربية
جانب من الاجتماع – المصدر @ittihad

الاتحاد ضد الرجاء المغربي

ويُقام نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” بين الاتحاد والرجاء البيضاوي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

ويحظى العميد بقيادة مدربه فابيو كاريلي بدعم كبير رسمي وجماهيري قبل المباراة النهائية، وتنتظره مكافآت كبيرة من مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ في حالة الفوز باللقب.


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