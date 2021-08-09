الاتحاد يسدد مستحقات الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في تسديد مستحقات الاتفاق المالية، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يسدد مستحقات نادي الاتفاق بالكامل

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “سددت إدارة نادي الاتحاد مستحقات نادي الاتفاق كاملة وبالتالي لن يتم خصم نقاط.. وكانت الإدارة الاتحادية لم تتواصل مع الاتفاق لعمل جدولة بشأن مستحقاته”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، قد أصدرت قرارًا بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم، لامتناعه عن تنفيذ القرار رقم 593 لصالح الاتفاق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأزمات تُحاصر العميد

وهددت لجنة الانضباط والأخلاق العميد بحسم 15 نقطة في الموسم المقبل، بجانب تغريمه ألف ريال بسبب قضية لأحد لاعبيه السابقين، ما أثار غضب الجماهير خوفًا من فقد نقاط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما تسعى إدارة أنمار الحائلي، لحل الأزمة المادية التي يُعاني منها النادي، وتسديد ديونه، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة