الاتحاد يعلنها : انسحبنا من المفاوضات مع أنسيلمو بسبب وكيل أعماله

المواطن - محمد سمعه

كشف أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد، عن سبب انسحاب النادي من صفقة ضم البرازيلي أنسيلمو نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة.

وغرد كعكي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أود توضيح بأننا تقدمنا بعرض لاستعارة اللاعب البرازيلي من شقيقنا نادي الوحدة، لكن محاولة وكيل أعماله خلق حالة من المزايدة، بين الأندية جعلتنا ننسحب فورًا من المفاوضات”.

الاتحاد يسحب عرضه:

وواصل كعكي قائلًا: “لا صحة كذلك لتقديم عرض جديد لضم اللاعب حيث تم قبل يومين إبلاغ إدارة الوحدة سحب عرضنا رسميًّا وأشكرهم كذلك على احترافيتهم”.

ويُفضل اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا الرحيل عن صفوف الوحدة بعد هبوطه لـ دوري الدرجة الأولى السعودي، وسط اهتمام من النصر والأهلي باللاعب كذلك.

الفرصة كبيرة أمام النصر لضم أنسيلمو:

وتسعى إدارة الرئيس مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول بـ النصر بأقوى الصفقات قبل 24 ساعة من غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.

وسبق أن صرح أنسيلمو صاحب الـ32 عامًا، مؤخرًا بأنه لن يستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مؤكدًا أن وجهته المقبلة ستكون في أحد أندية جدة.

وجذب دي مورايس الأنظار مع الوحدة، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا، لفت أنظار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إليه.

يذكر أن النصر كان تعاقد مع البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر والأرجنتيني فونيس موري خلال فترة الانتقالات الصيفية كصفقات أجنبية.

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