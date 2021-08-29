صفقة أنسيلمو تُهدد مصير نجمي النصر

المواطن - محمد سمعه

رغم نفي مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، حسم ناديه لصفقة البرازيلي أنسيلمو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، لكن التقارير تُشير إلى اقتراب النصر أكثر من أي وقت مضى لحسم الصفقة.

ويُفضل اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا الرحيل عن صفوف الوحدة بعد هبوطه لـ دوري الدرجة الأولى السعودي، وسط اهتمام من الاتحاد والأهلي باللاعب كذلك.

وإذا تم حسم الصفقة لمصلحة النصر، فإن اللاعب قد يُطيح بالبرازيلي بيتروس أو بالأرجنتيني بيتي مارتينيز من النادي، حيث سيتم الاستغناء عن أحدهما لقيد لاعب الوحدة بدلًا منه.

النصر يسابق الزمن قبل 48 ساعة من غلق الميركاتو

وتسعى إدارة الرئيس مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول بـ النصر بأقوى الصفقات قبل 48 ساعة من غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.

5 أندية تفاوض أنسيلمو

وبحسب التقارير فإن أنسيلمو يملك 5 عروض خلال الفترة الحالية، حيث يفاوضه 4 أندية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ الأهلي، الاتحاد، النصر والتعاون، بجانب نادٍ قطري.

وسبق أن صرح أنسيلمو صاحب الـ32 عامًا، مؤخرًا بأنه لن يستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مؤكدًا أن وجهته المقبلة ستكون في أحد أندية جدة

وجذب دي مورايس الأنظار مع الوحدة، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا، لفت أنظار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إليه.

يذكر أن النصر كان تعاقد مع البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر والأرجنتيني فونيس موري خلال فترة الانتقالات الصيفية كصفقات أجنبية.

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