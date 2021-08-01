الاتحاد يكشف عن بديل فواز القرني

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في حسم ملف الحارس البديل للحارس فواز القرني المنضم مؤخرًا لنادي الشباب.

وكان الشباب أعلن يوم 24 يوليو الماضي عن تعاقده مع القرني لمدة 3 سنوات حتى صيف 2024.

وأعلن الحارس راكان النجار عبر حسابه في ” الإنستجرام” اليوم الأحد عن تجديد عقده مع العميد قائلًا: ” جددت عقدي بإذن الله موسم الفرص والبطولات”.

راكان النجار يعلن التجديد

ونجح العميد في إنهاء ملف بديل القرني بالتجديد للحارس راكان النجار والتعاقد مع الحارس الشاب أسامة المرمش صاحب الـ18 سنة قادمًا من صفوف نادي التعاون.

سبب رحيل فواز القرني

وكان القرني فضّل الرحيل عن الاتحاد والانضمام إلى الشباب، للحصول على فرصة واللعب بشكل أساسي أملًا في الانضمام للمنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة.

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