الاتفاق يواجه الروضة والباطن وديًّا

المواطن - مروة نبيل

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة خالد العطوي، عن برنامج فارس الدهناء خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الاتفاق يستعد بمباراتين وديتين:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، حيث سيستضيف الروضة، يوم الأربعاء المقبل، فيما يواجه نظيره الباطن في الدمام، يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر المقبل.

وكان سداسي الفريق الدوليون قد غادروا الدمام للانتظام في معسكرات منتخبات بلادهم خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، وهم؛ الجزائري رايس مبولحي، السويدي روبنكوايسون والمغربي وليد أزارو، وثلاثي المنتخب السعودي الأولمبي حامد الغامدي، إبراهيم محنشي وحسن السليس.

الفريق يعاود تدريباته:

وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم الذي قاده خالد العطوي على تدريب لياقي بالكرة ثم أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ من خلال مجموعتين، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزءً من الملعب.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره أبها بنتيجة 1/ 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح خالد العطوي في تصحيح الأخطاء وتحسين مستوى اللاعبين خلال فترة التوقف، للظهور بشكل أفضل.

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