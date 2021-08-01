الاتفاق يُنهي تعاقده مع كارول ميتس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الأحد، عن إنهاء تعاقده رسميًا مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الأستوني كارول ميتس.

كارول ميتس يرحل عن الاتفاق

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت ارتباطها مع كارول ميتس بالتراضي، حيث ودعته بعثة الاتفاق في معسكر النمسا، عصر اليوم، متمنين له التوفيق في مسيرته الاحترافية المقبلة.

وكان نادي الاتفاق قد أعلن عن تعاقده مع كارول ميتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد حتى عام 2022، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيك السويدي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتفاق يستعد في النمسا

على الجانب الآخر، يُقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكرًا خارجيًّا في النمسا خلال الفترة الحالية، ويخوض خلاله عددًا من المباريات الودية، ويطمح الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز.

وانضم السويدي الدولي روبن كوايسون إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا، ليبدأ مشواره مع فارس الدهناء، وذلك بعد التوقيع معه حتى عام 2024، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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