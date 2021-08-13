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البحرين : استهداف خميس مشيط يؤكد نوايا الحوثيين الآثمة لتهديد أمن السعودية
أشادت بكفاءة قوات التحالف في اعتراض المقذوفات والطائرات المسيرة

البحرين : استهداف خميس مشيط يؤكد نوايا الحوثيين الآثمة لتهديد أمن السعودية

2021/08/13
الساعة 2:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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البحرين : استهداف خميس مشيط يؤكد نوايا الحوثيين الآثمة لتهديد أمن السعودية
المواطن - واس

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن استمرار الحوثيين في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يبرهن على نواياهم الآثمة في استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة.

البحرين تشيد بيقظة قوات التحالف

وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.


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