البلوي: فهد المولد من أهم لاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي، بإمكانيات نجم الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد، مؤكدًا أنه من أهم اللاعبين في صفوف العميد.

البلوي يُشيد بإمكانيات فهد المولد:

وقال حامد البلوي: “فهد المولد موهبة كبيرة ولديه تحدي ومن أكثر اللاعبين في التمرين والمباريات عطاء وانضباطًا.. كما أن حجم الضغوط على اللاعب طبيعي نظرًا لمكانته في الفريق ولدى الجماهير”.

وتابع البلوي تصريحاته لبرنامج المنصة الذي يُقدمه الإعلامي محمد البكيري، عبر إذاعة “ألف ألف”: “فهد باقي في الفريق ومن أهم اللاعبين في الفريق، وأتمنى من جماهير النادي عدم الضغط على اللاعبين في الفترة الحالية لتحقيق الأهداف التي يسعى لها النادي”.

الانتقادات تُحاصر المولد:

وتعرض فهد المولد لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، وطالبت بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة رحيله عن الاتحاد لتراجع مستواه؛ وحمله البعض مسؤولية خسارة لقب البطولة العربية بعد إهداره لأكثر من فرصة.

كما غاب فهد المولد عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفيصلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار الجدل حول مستقبله، قبل أن تؤكد الإدارة أن السبب في ذلك يعود إلى أمر خاص باللاعب.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع النصر الثالث.

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