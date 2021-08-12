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التأمينات: سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يجنبكم غرامات التأخير
قنوات السداد منها أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي

التأمينات: سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يجنبكم غرامات التأخير

2021/08/12
الساعة 11:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التأمينات: سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يجنبكم غرامات التأخير
المواطن - الرياض

أكدت التأمينات الاجتماعية أن التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبه الوقوع في غرامات التأخير.

قنوات السداد: 

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن قنوات السداد هي أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، والهاتف المصرفي، وكذلك الإنترنت المصرفي وفروع البنوك.

نظام العمل المرن: 

في سياق متصل، لفتت التأمينات إلى أنه يتم تسجيل العامل بنظام العمل المرن كمشترك تلقائياً بعد تسجيله في منصة مرن وعند إكمال المدة اللازمة.

 


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