الترفيه: دخول الأنشطة والفعاليات الترفيهية مقتصر على المحصنين

المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأحد، أن دخول الأنشطة والفعاليات الترفيهية مقتصر على الأشخاص المحصنين فقط.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، بدء تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من قبل وزارة الصحة للوقاية من فيروس “كورونا”؛ لدخول الفعاليات والمناشط والمنشآت واستخدام وسائل النقل.

إلزامية التحصين المعتمد

وأكدت وزارة الداخلية، بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم الأحد 22 من ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، في جميع مناطق المملكة.

وشددت الداخلية عبر حسابيها في شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، و”سناب شات”، على تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام، في المملكة، وتفاعل حساب الوزارة وقطاعاتها الأمنية خلال الأيام الماضية مع قرب سريان القرار، بالنشر والتوعية بـ (7) لغات رئيسة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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