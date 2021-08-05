التعاون يحسم صفقة حسن العمري

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي التعاون برئاسة علي الشايعي نجحت في حسم صفقة حسن العمري قادمًا من القادسية، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

حسن العمري في التعاون

وأكد الإعلامي الرياضي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سكري القصيم حسم الصفقة رسميًا، وقال: “حسن العمري ينتقل إلى نادي التعاون بعد انسحاب نادي الشباب من الصفقة”.

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي سطام العتيبي عبر حسابه الخاص على “تويتر” انتهاء الصفقة بشكل رسمي، وعلق قائلًا: “نادي التعاون يكسب صفقة ثقيلة فنيًا.. حسن العمري لاعب القادسية.. مبروك للاعب والنادي”.

وارتبط اسم العمري صاحب الـ27 عامًا بأكثر من ناد خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن الهلال والشباب والأهلي أبدوا اهتمامهم باللاعب، فيما أشارت التقارير إلى أن الليوث صرف النظر عن النجم القدساوي لاقترابه من ضم هتان باهبري.

العمري يخطف الأنظار

وظهر العمري بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الموسم المنصرم، ويُعتبر من أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة في تسجيل الأهداف برصيد 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، وصنع 5 آخرين.

وعلى الرغم من التألق اللافت لحسن العمري، إلا أنه فشل في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على البقاء في دوري المحترفين، ليهبط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعد تعادله مع أبها في الجولة الأخيرة.

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