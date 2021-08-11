التعاون يحصل على الكفاءة المالية رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة علي الشايعي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

التعاون يحصل على الكفاءة المالية

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول على الشهادة، ما يتيح له بتسجيل لاعبين جدد في الموسم الرياضي الجديد.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي التعاون ملتزم بالوفاء بالتزاماته بالتعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 أبريل 2021، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

سكري القصيم يستعد لانطلاقة الدوري

وتنطق منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بمواجهة الفيحاء ضد الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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