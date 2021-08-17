الثقفي لإدارة الأهلي: لا يضيّع مجهودكم حكام

المواطن - مروة نبيل

وجه الصحافي الرياضي محمد الثقفي رسالة إلى إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، بسبب حكام مباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الثقفي يُحذر إدارة الأهلي من الحكام:

وأشارت تقارير صحافية إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسندت إدارة مباراة الراقي ضد الحزم المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للحكم محمد آل إسماعيل.

وعلق الثقفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “حكم مواجهة الأهلي القادمة ضد الحزم تسبب في وقتٍ سابق في مواجهة العين بخسارة الفريق، وذلك بعدم احتسابه جزائية واضحة فاضحة”.

وتابع قائلًا: “وأيضًا احتسابه لأربع دقائق وقت بدل ضائع مع أنه خلال الشوط الثاني توقفت المباراة مرتين لأكثر من دقيقتين”، مختتمًا تغريديته برسالة خاصة إلى مجلس الإدارة، قائلًا: “إدارة الأهلي: لا يضيّع مجهودكم حكام”.

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

ولعب الراقي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويستعد لمواجهة الحزم ضمن منافسات الجولة الثانية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم صاحب المركز التاسع.

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