الجزيرة يحسم مصير علي مبخوت رسميًا

المواطن - مروة نبيل

حسم نادي الجزيرة الإماراتي الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية رحيل مهاجمه علي مبخوت إلى صفوف فريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

علي مبخوت مستمر مع الجزيرة

ونشر حساب نادي الجزيرة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، فيديو مصحوبًا بتعليق: “لدينا ما نكشف عنه”، وجاء في المقطع أبرز أهداف ومهارات علي مبخوت مع الفريق، وكشف في نهايته عن توقيعه لعقد جديد.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تسعى طوال الفترة الماضية لحسم صفقة علي مبخوت، لرغبتها في تدعيم هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن الجزيرة تمسك باستمرار المهاجم الدولي قبل أن يُجدد عقده اليوم.

وظهر علي مبخوت صاحب الـ30 عامًا، بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة في دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث سجل الموسم الماضي 25 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 26 مباراة.

مهاجم منتخب مصر الحل

وترغب الإدارة الاتحادية في رحيل الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأشارت تقارير إلى أن مهاجم منتخب مصر الأول، مصطفى محمد قد يدخل في حسابات الإدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم نجم منتخب مصر الأول، مصطفى محمد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي على سبيل الإعارة في يناير 2021، وشارك معه في 19 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 9 أهداف.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة