الجماهير تنتقد عمر هوساوي

المواطن - مروة نبيل

تعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عمر هوساوي لانتقادات كبيرة من الجماهير، التي طالبت الإدارة بضرورة الاستغناء عنه والتعاقد مع لاعب آخر.

انتقادات قوية لـ عمر هوساوي

وتصدر اسم عمر هوساوي قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، حيث أكد الجمهور أنه ساهم في خسارة لقب البطولة العربية، ويجب رحيله كما حدث مع المدير الفني فابيو كاريلي.

وقال أحمد محمد البجيري: “بداية نجاح الخليفة إبعاد عمر هوساوي لاعب كارثة على نادي الاتحاد فرض عليهم ولم يستطيع أحد رفضه لأنه حضر لتدمير نادي الاتحاد .. هدفين هوا سببها”.

وكتب منصور إبراهيم الجاهلي: “لا أرى في إقالة كاريلي حكمة.. ما له ذنب بسوء مستوى عمر هوساوي أو جروهي أو فهد المولد، حجازي وزياد لو كانا موجودين كان تغير شكل الدفاع، وكانت حظوظ الاتحاد أفضل”.

وتابع عبد الرحمن الدهيمي: “إقالة الغرض منها امتصاص غضب الجمهور ولكن ماذا بعد ذلك؟.. رجع الاتحاد إلى نقطة البداية المشكلة الأساسية تكمن في الدفاع ولا غيره هل شاهدتم عندما يغيب حجازي ما الذي يحصل؟.. عمر هوساوي: انتهى عمره الافتراضي في الملعب، فهد المولد استشعر قيمة الاتحاد”.

إقالة كاريلي

وقررت الإدارة الاتحادية إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

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