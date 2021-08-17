الجماهير تُحفز الاتحاد في الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الاتحاد ضد الرائد، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من مشجعي العميد.

الجماهير تدعم الاتحاد ضد الرائد:

وتجاوز عدد الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد ضد الرائد حاجز الـ23 ألف مشجعًا، حيث حرص الجمهور على التواجد بأعداد كبيرة لدعم العميد ومنحه دفعة معنوية قبل نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وحرصت الجماهير على تشجيع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم طوال أحداث المباراة، كما هتفت لرئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، والوافد الجديد البرازيلي إيغور كورونادو الذي تواجد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

وقال المعلق عامر عبدالله المري عبر “تويتر”: “قدم الاتحاد أداء يستحق من خلاله الثلاث نقاط بمباراة تسهلت على الفريق بسبب الأهداف المبكرة، ولكن الروح اختلف بدعم الجماهير.. تعويض ما حدث في الجولة الأولى وتقديم أداء مقبول أمر في غاية الأهمية قبل مواجهة الرجاء في نهائي كاس محمد السادس يوم السبت القادم”.

العميد يتجاوز الرائد بثلاثية:

ولعب الاتحاد ضد الرائد في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق العميد لفوز هام بثلاثة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة أمس، رفع العميد رصيده إلى 3 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته بهدف دون رد في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 3 نقاط أيضًا.

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