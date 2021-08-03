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الحصيني يتوقع أجواءً حارة وأمطارًا وعواصف رعدية بعدة مناطق
موجات غبار بين المرتفعات ووداي الدواسر حتى نجران

الحصيني يتوقع أجواءً حارة وأمطارًا وعواصف رعدية بعدة مناطق

2021/08/03
الساعة 9:53 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحصيني يتوقع أجواءً حارة وأمطارًا وعواصف رعدية بعدة مناطق
المواطن - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان وجنوب الأفلاج.

كما توقع الحصيني نشاطًا للرياح السطحية وموجات غبار بين المرتفعات ووداي الدواسر حتى نجران.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). ورياحًا نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

الحصيني يتوقع أجواءً حارة وأمطارًا وعواصف رعدية بعدة مناطق - المواطن

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

الحصيني يتوقع أجواءً حارة وأمطارًا وعواصف رعدية بعدة مناطق - المواطن


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