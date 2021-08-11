الخضير يدير مباراة الفيحاء والاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراة الفيحاء والاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء.

تركي الخضير يدير مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم

ومن المقرر أن يُدير تركي الخضير مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم، ويُساعده خلف الشمري وسعد الشبرمي، والحكم الرابع رائد الزهراني، وسيكون سامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عبدالعزيز البريه.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الاتحاد على ملعب المجمعة الرياضية عند الساعة 7:15 مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح العميد في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي بطريقة رائعة، بعدما احتل المركز الثالث عقب عدة مواسم من المعاناة، فيما يأمل البرتقالي في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره.

مباريات الجولة الأولى

وتُستكمل مواجهات الجولة الأولى بـ3 مواجهات يوم الخميس، بين أبها والشباب، الرائد والفتح، الحزم والتعاون، على أن يلعب النصر مع ضمك والأهلي مع الفيصلي يوم الجمعة، وفي الختام يواجه الاتفاق فريق الباطن، ويلعب الهلال مع الطائي، يوم السبت.

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