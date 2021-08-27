الخطوط السعودية تستعرض نماذج متنوعة لمقاعد طائراتها الجديدة

المواطن - الرياض

كشفت الخطوط السعودية، مساء أمس الخميس، عن 7 نماذج متنوعة من مقاعد طائراتها الجديدة، ومنحت ضيوفها فرصة لاختيار الأفضل لهم من مقاعد طائرات إيرباص بدرجتيها الأعمال والضيافة.

جناح درجة الأعمال

ووجهت الشركة، بحسب قناة “الإخبارية، دعوة لعدد من عملائها لمعرفة آرائهم واختيار النموذج المفضل لديهم.

وتميزت النماذج الجديدة في جناح درجة الأعمال بمقعد كهربائي يمكن إمالته ليصبح سريرًا كاملًا، إضافة إلى أبواب منزلقة لإضافة الخصوصية الكاملة للمسافر.

مقاعد الضيافة

أما مقاعد الضيافة فتم تزويدها بأحدث وسائل الراحة والرفاهية لأوقات غاية في الراحة للركاب والمسافرين.

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