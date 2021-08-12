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الرائد والفتح يُعانيان في افتتاحية دوري محمد بن سلمان
قبل مواجهتهما بالجولة الأولى اليوم

الرائد والفتح يُعانيان في افتتاحية دوري محمد بن سلمان

2021/08/12
الساعة 4:06 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الرائد والفتح يُعانيان في افتتاحية دوري محمد بن سلمان مباراة الرائد والفتح - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

يطمح الرائد والفتح لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوارهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الرائد والفتح في الجولة الافتتاحية

ويلعب الرائد والفتح عند الساعة 7:20 مساء اليوم الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد
فريق الرائد – المصدر @alraedclub

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تحقيق الفوز مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات افتتاحية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل مرة وخسر 7 مرات.

وتمكن النموذجي من تحقيق الفوز مرتين فقط خلال 12 مباراة افتتاحية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل 4 مرات وخسر 6 مرات، وذلك قبل مباراة الرائد والفتح اليوم.

نادي الفتح في معسكر النمسا
لاعبو النموذجي – المصدر @FatehClub

انطلاق دوري محمد بن سلمان

وانطلقت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس الأربعاء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الاتحاد، وتمكن الفريق الفيحاوي من الفوز بهدف دون رد.


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