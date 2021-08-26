الرشيد يوضح خطوات تعطيل خاصية Spaces في تويتر

المواطن - الرياض

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد خطوات تعطيل خاصية Spaces في تطبيق التدوينات المصغرة تويتر.

وقال الرشيد، في تغريدة عبر “تويتر”: “يوجد ميزة Spaces في تويتر، ولو انضممت لإحدى المساحات سيظهر لمتابعيك أنك مستمع للمساحة أعلى التايم لاين”.

خطوات تعطيل خاصية Spaces:

وأضاف: “لو أردت تعطل هذه الخدمة وما يطلع لمتابعيك.. تقدر عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول إلى الإعدادات

– ثم الدخول إلى الخصوصية والأمان

– ثم تعطيل خاصية Spaces

وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن الميزة جديدة ومن المقرر أن توصل للكل، فقط تأكد من تحديث التطبيق.

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