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الرشيد يوضح خطوات تعطيل خاصية Spaces في تويتر

الرشيد يوضح خطوات تعطيل خاصية Spaces في تويتر

2021/08/26
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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الرشيد يوضح خطوات تعطيل خاصية Spaces في تويتر
المواطن - الرياض

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد خطوات تعطيل خاصية Spaces في تطبيق التدوينات المصغرة تويتر.

وقال الرشيد، في تغريدة عبر “تويتر”: “يوجد ميزة Spaces في تويتر، ولو انضممت لإحدى المساحات سيظهر لمتابعيك أنك مستمع للمساحة أعلى التايم لاين”.

خطوات تعطيل خاصية Spaces:

وأضاف: “لو أردت تعطل هذه الخدمة وما يطلع لمتابعيك.. تقدر عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول إلى الإعدادات

– ثم الدخول إلى الخصوصية والأمان

– ثم تعطيل خاصية Spaces

وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن الميزة جديدة ومن المقرر أن توصل للكل، فقط تأكد من تحديث التطبيق.


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