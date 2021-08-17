الشاي المثلج في المنزل أفضل من الجاهز

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، أن إعداد مشروب الشاي المثلج في المنزل أفضل من شراء المعلبات الجاهزة، إذ إنه في المعلبات الجاهزة يتم إضافة نكهات صناعية بدلًا من عصير الفاكهة.

كما يتم في الغالب الاعتماد على حمض الستريك بدلًا من عصير الليمون، وهي مادة تضر بالأسنان، وخاصة عند إضافتها مع كمية كبيرة من السكر، فالسكر الموجود في الشاي بكثرة يسبب الشعور بالعطش، كما يمد الجسم بسعرات حرارية زائدة.

تجهيز الشاي المثلج:

وقالت لـ”المواطن” إن الشاي المثلج هو الشاي العادي ويتم تبريده وتقديمه بالثلج ويضاف له شراب النكهة لتحسين الطعم، بما في ذلك الليمون، الخوخ، الكرز والبرتقال، ويقدم الشاي المثلج نفس المزايا الموجودة في الشاي الأسود الساخن، فليس هناك أي اختلاف في التركيزات الموجودة من الكافيين، ويوجد به مادة البوليفينول، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن، والأفضل صحيًا- كما أشرت- تلك التي تعد في المنزل لأنه يتم التحكم في نسبة السكر ووضع شرائح الليمون، مما يجعل نسبة السعرات الحرارية قليلة جدًا.

الشاي يقي من الأمراض:

ولفتت أن هناك فوائد عديدة للشاي لاحتوائه على مركبات قوية مثل الفلافونويد التي ترتبط مباشرة بالوقاية من السرطان والأمراض المزمنة الأخرى، لكونها تعمل كمضادات للأكسدة، كما أن مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة في الشاي تحفز وظيفة الجهاز المناعي، مما يسهل على الجسم الدفاع ضد مسببات الأمراض والعدوى وبعض الأشكال المعبأة من الشاي المثلج تعزز أيضًا مخاليطها بحمض الأسكوربيك – فيتامين C -، والذي يمكن أن يزيد من قوة جهاز المناعة.

مصدر لترطيب الجسم:

واختتمت الدكتورة جواهر بالقول ، أن الشاي المثلج بشكل عام يساعد في المحافظة على رطوبة الجسم، إذ اعتبرت كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد الشاي المثلج مصدرًا مهمًا جدًا لترطيب الجسم على الرغم من احتوائه على الكافيين، والذي يقول البعض إنه يسهم بحدوث الجفاف، إلا أن أغلب الدراسات أكدت أن ذلك غير صحيح، كما يعتبر الشاي المثلج في كثير من البلدان مشروب الترحيب للضيوف، كما يعتبر الشاي المثلج من المشروبات القديمة التي تصنعه الأمهات في المنازل للأطفال في الصيف لمواجهة حرارة الصيف.

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