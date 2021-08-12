الشباب يتأخر في الشوط الأول بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب وأبها بتأخر الليث بنتيجة هدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

بقير يستغل خطأ حارس الشباب الفادح

وتمكن اللاعب التونسي سعد بقير من إحراز الهدف الأول لـ أبها في شباك الليث بالدقيقة التاسعة، وذلك بعد خطأ قاتل من حارس الليث.

وحاول الليث العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل، خلال الشوط الأول ولكن دون جدوى بسبب عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

وضغط نادي أبها ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الهولندي ميتشيل تي فريدي بالدقيقة الـ40 من ركلة جزاء.

تشكيلة الليث وأبها

وكان المدرب البرازيلي بيكليس شاموسكا مدرب الليث اختار تشكيلة مكونة من: “الحيدري بحراسة المرمى، الصقور، إيغور، حسين القحطاني، ألفريد ندياي، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، أوديون إيغالو، نواف العابد، علي مجرشي، إيفر بانيجا”.

أما تشكيلة أبها فجاءت مكونة من: “عبدالعالي أمحمدي، فهد الجميعة، أمين عطوشي، مهند القيضي، ساري عمرو، أروش ماتيتش، جهاد الزويد، سعد بقير، صالح العمري، برستيج مبونجو، ميتشل تي فريدي”.

ويسعى الفريق الأبهاوي لبدء الموسم بصورة جيدة وتحقيق النقاط الثلاث للابتعاد عن خطر الهبوط كما حدث في الموسم الماضي، أما نادي الشباب فسوف ينافس على الفوز باللقب حيث احتل المركز الثاني بالموسم الماضي، وكان قريبًا من الظفر باللقب على حساب الهلال.

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